Ahmet Sami Kutlu: Belediyecilik anlayışını 5 temel kural üzerine inşa edeceğiz

Halkla el ele ve gönül gönüle vererek çalışacaklarını dime getiren Kutlu, "Belediyecilik anlayışımızı 5 sütun üzerine inşa edeceğiz; fiziksel kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma kültürel kalkınma ve siyasi, demokratik kalkınma bu çalışmalarımızı yürütürken katılımcı olacağız. Sunacağımız projeler haricinde mahalle mahalle tüm sorunlar tek tek incelenecek ve hemşehrilerimiz ile istişare edilip, tespit edilip gereğince çözülecektir. Fiziksel kalkınma; planlama, alt yapı, üstyapı, ulaşım, park ve bahçe, spor alanları gibi donatılarla sağlanacaktır. Sosyal kalkınma ise sosyal belediyecilik, sosyal çevrenin korunması, yoksullara yardımla tamamlanacaktır. Kültürel kalkınma; Kütahya'mızın kültürünün, tarihinin, sanatının olması münasebetiyle kültürel etkinlikler artırılacak, hemşehrimizin kültür etkinliklerinin öznesi olması, kültür ve tabiatın korunmasıyla sağlanacaktır. Ekonomik kalkınma; stratejik planların hazırlanarak, şehir ekonomisinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması ile Kütahya'mızın sanatsal ve tarihi yönü ile birlikte termal kaynakları da değerlendirildiğinde bir turizm kenti, Dumlupınar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile bir eğitim kenti, birinci, ikinci OSB, Tavşanlı ve Gediz OSB'leri Zafer OSB ile bir sanayi kenti olarak şehir tasarlanacaktır. Siyasi ve demokratik kalkınma, yönetime katılışın hemşehrilik bilincinin artırılması, Kütahya'mıza layık olmanın haklı gururu ile sağlanacaktır. El ele, gönül gönüle daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. Ben değil, biz anlayışı içerisinde tüm hemşehrimizle kucaklanacak, önce millet, önce memleket anlayışı ile hep beraber Kütahya olacağız" diye konuştu.

“GAYRET, HEDEFE ULAŞMADAKİ BAŞARIMIZIN ANAHTARIDIR"

Kütahya'nın tarih şehri olduğunu belirten Kutlu, "Kütahya kurtuluş şehri, Ertuğrul Gazi'nin anası, Hayme Ana'nın, Evliya Çelebinin, cihan imparatorluğunun kalbidir Kütahya. 1 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı şehirler ağının yeni üyeleri arasında yer alarak, zanaat ve halk sanatları alanında yaratıcı şehir unvanını almaya hak kazanan dünyadaki 37., Türkiye'deki ilk şehirdir Kütahya. Bizleri bu güzel coğrafyaya taşıyan Sultan Alparslan, Anadolu'yu Haçlı ordularına mezar eden Sultan KılıçARslan 400 çadırdan bir cihan imparatoru çıkaran Osman Gazi gibi adını saymakla bitiremeyeceğim yiğitlerin mirasını yüklenen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve teşkilatımıza 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'mizden belediye başkan adaylığı sorumluluğunu lütfeyleyip şehrime hizmet etme imkanı tanımaları nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Şehir ve insan ilişkisi bardak ve su ilişkisi gibidir. Bardak şehir, su insan. Sonuçta bardağı yapan da şekil veren de insan. suyu hangi bardağa koysan aynı şekli alır. Su bizim için ne kadr önemliyse bir o kadar da suyun aziz olması önemlidir, konulduğu kap da önemlidir. Suyun temizliği kabın temizliğindendir. Yüce yaratan bütün insanları doğuştan ak ve temiz yaratmıştır. Yaşadığı çevre, doğup büyüdüğü şehirdir onu değiştiren. O halde; Şehirlerimizin Temiz Kalması Yarınlarımız İçin Önemlidir. Ya içinde kirlenmeden, bozulmadan yaşayacak bir nesil yetiştirmek için şehirlerimizi bu değerler sistemine uygun inşa edeceğiz ya da yok olup elimizden kaçıp giden geleceğimizi kendi ellerimizle toprağa gömeceğiz" şeklinde konuştu.

“GÖNLÜ TAŞ OLANIN ŞEHRİ TAŞ, GÖNLÜ AŞK İLE DOLANIN ŞEHRİ GÜLİSTAN OLUR”

Gayretin hedefe ulaşmadaki başarının anahtarı olduğunu söyleyen Kutlu, "Nasıl bir şehir inşa ettiğin ile nasıl bir şehir arasında yaşadığın arasındaki açık ilişki bu kadar nettir. Şehirler biziz, biz de yaşadığımız şehirleriz. Bir şehri yaşamaya değer kılan şey, o şehri inşa edenlerin değerleriyle, o şehirde yaşayan ve yönetenlerin değerleri arasındaki benzerliktir. Bu benzerlik aynı kökten beslenme alanları daraldıkça ruh gider, ceset kalır, ev gider, rezidanas kalır. Hacı Bayram Veli hazretlerinin de ifade ettiği gibi; insan şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendini inşa eder, gönülde her ne var ise şehir olarak görür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolanın şehri gülistan olur. Bu dava büyüklenenlerin değil, büyüklere hürmet edenlerin davasıdır. Bu dava, cehaletin körlüğüne karşılık ilimini irfanı ile besleyen feraset sahibi gönüllerin davasıdır. Bu dava; işini doğru yapanın yardımcısı Allah'tır düsturunu istikamet davası gibi taşıyan ve bu hakikati iliklerine kadar yaşayanların davasıdır. Bizim medeniyetimiz sevgi ve aşk medeniyetidir. Samimiyet yüksek değerlerimizdir. Gayret, hedefe ulaşmadaki başarımızın anahtarıdır. Alçak gönüllü olmak, fedakar olmak, affedici olmak, fedakar olmak zarif ve ince ruhlu olmak demektir. Samimiyet insanın içi ile dışının bir olması, kalbinde hissettiklerini olduğu gibi aktarmasıdır" ifadelerini kullandı.