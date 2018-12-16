Ahmet Sami Kutlu: Gönül belediyeciliği yapacağız

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, AK Partili belediyelerin yollar, köprüler, hastaneler, okulların yapımının yanında insanların da gönüllerini yaparak, 'Gönül belediyeciliği'ni öne çıkardıklarını ifade etti.

Kutlu, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Eski Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Savurgan ve Nurettin Kaplan ile birlikte, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'yi ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

AK Parti'nin milletin bağrından çıktığını belirten Kutlu, "Genel Merkezimiz Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığımızın emirleriyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanlığını adayının bendeniz olduğu tebliğ edildi. Şu bir hakikat bu haberi alınca insanın dizinin bağları çözülüyor. Çok onurlu ve çok önemli bir görev, o kadar da sorumluluğu yüksek bir görev. Sağ olsunlar eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz, Kütahyalı hemşehrilerimiz yoğun bir teveccüh gösterdiler. İnanın duygudan, duyguya geçtim. Çok kıymetli bir şey, insan hayatta biriktirdiklerini böyle durumlarda karşılığını görüyor. Son derece güzel dilekler aldım, destekler aldım. Bana güç verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah adaylığımızın en güzel şekilde şehrimize Belediye Başkanı olarak tezahür eder. AK Parti Teşkilatları çok önemlidir. Partimizin başarısının en büyük sırlarından birisi büyük bir liderin arkasında, liderliğinde öbeklenmiş güçlü bir teşkilatın olmasıdır. Hakikaten AK Parti ilkelerine bağlılıkla, liyakatle, sadakatle oluşmuş bu sadakat birlikteliği hem bize güç vermekte, hem de AK Partimizin yerel yönetimlerde ve ülkemizde milletimize hizmet etmesine vesile olmaktadır” diye konuştu.

Göreve seçildiklerinde tüm icraatları halkla birlikte yapacaklarını dile getiren Kutlu, "Cumhurbaşkanımızın yerel seçimlerle ilgili 'Gönül belediyeciliği' teması var. Bunda tevazu, samimiyet ve gayret ilkelerinin çok önemi var. AK Partili belediyeler, yollar, köprüler, hastaneler, okullar yaptık. Bunun yanında insanların da gönüllerini yapıyoruz. Bununla 'Gönül Belediyeciliği'ni öne çıkarıyoruz. Bu ilkeleri düstur edinerek bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağımızdan halkımızın emin olmalarını istirham ediyorum. Bu sürecin oluşmasında hemşehrilerimizin beklentilerini desteklerini de çok önemsiyoruz. Onların geri dönüşleri bizim çalışmalarımızı yönlendirmesi noktasında en büyük, en önemli kriterlerdendir. Halk günü ve halk meclisleriyle halkımızın içinde olarak, onların beklentilerini alarak, icraat ve çalışmalarımızın şekillenmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.(EFE)