Ahmet Sami Kutlu: Hizmetlerin daha etkin olması için danışma meclisleri kuracağız

Ziyarette konuşan Kutlu, kurum ve kuruluşlarla irtibatı daha da artırmak için danışma meclisleri kuracaklarını ifade etti.

Mimarlar Odası'nın şehrin estetiğine, dokusuna dokunma anlamında en önemli işlevi yürüttüğüne dikkat çeken Ahmet Sami Kutlu, ”Sizleri ziyaret etmek şimdi nasip oldu. Temennin odur ki bu ziyaret güçlü bir başlangıç olsun. Hemşerilerimiz teveccüh gösterirlerse onlara olan inancımız, güvencimiz tam. İnşallah önümüzdeki dönem bu birlikteliği arttırarak ve yoğunlaştırarak devam ettirelim. Ben Cumhurbaşkanımızın aday tanıtım programındaki değerler manzumesi diyelim, o anlatımdan etkilendim. Gerçekten son yıllarda şehirlerimize imar ve ihya etmek anlamında pek çok şey yaptık. İşte bayındırlık faaliyetleri, yollar, hastaneler gibi. Birçok üst yapı çalışması yürüttük ama onların içerisinde belki bizim medeniyetimize, tarihteki köklerimize uygun olarak donatamadık. Cumhurbaşkanımız da açıkçası bunun kaygı ve ıstırabını yaşıyor. Israrla şehirlere bir ruh vermek, benzersiz şehirler oluşturmak, sokak sağlıklaştırılmasından tutunda bina yapımına kadar, kamu binası, mimari örnekler üretirken, bunları anlamlı hale getirmek, içinde bir mana yoğunluğu oluşturmak, yani ben bir sokağa girdiğim de farklı bir iklime, ya da o yaşanılan şehrin, sokağının hissiyatını başta fiziki görüntüsünden, mimari dokusundan anlayabilmeliyim. Yani Kütahya'nın bir sokağı ile başka bir ilin sokağıyla fark olmalı. Sokağa girdiğinde Anadolu Beylerbeyliğinin bir şehrine geldiğimi hissedebilmeliyim. Hem fiziki görüntüsü, hem de mana yoğunluğu itibarıyla. Önümüzdeki dönemde bu anlamda sizin estetik bakışınızla, mesleki kabiliyetinizle oda mensuplarımızın, hem de oda tüzel kişiliğinin yararlanmak noktasında çok talep kar olacağımızı ifade etmek isterim. Yine üniversite ile ilişkimizi sadece öğrencilerimizin şehrin içinde nefes alıp vermesi, ya da günü birlik ihtiyaçlarını bu şehirde gidermesi olarak değerlendirmenin, bununla yetinmenin çok yüzeysel kaldığını düşünüyorum. Yani Güzel Sanatlar Fakültemizin şehir estetiği ile şehir içerisindeki güzelliklerin çoğaltılması anlamında bize nasıl katkısı olabilir? Bunu düşünmemiz lazım. Edebiyat Fakültemizin Edebiyat Bölümünün de bu anlamda şehrin kültürüne ne katkı verir? Üniversite, meslek odaları bu anlamda yerel yönetimlerin en büyük paydaşı, bu ilişkiyi güçlendirerek ve sonuçlarını da şehirde açıkça hissedilir hale getirerek yürütmemiz lazım. Ben bu çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"İSTİŞARE OLMASI İÇİN İRTİBAT OLMASI LAZIM"

Kutlu ile aynı görüşleri paylaştığını söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, “ Belediyeler merkezde direktördür, yönlendiricidir. Belediyelerin yönlendirmesiyle diğer dinamitleri de harekete geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu yaparken şunu söylemek istiyorum; Biz daha önceki belediyeler ile de çalıştık. Hem oda olarak, hem de ben meclis üyesi olarak çalıştım. Belli aksaklıklar gördük. İşlemede insanlardan kaynaklanmayan sistemden kaynaklanan belli şeyler var. İrtibat önemli. İrtibat kuracak bir birim olması gerekiyor. İrtibatta sorun oluyor. Bir şey olduğunda bize yansıdığında farklı oluyor. Ama yansımadığı zaman farklı oluyor. Bizim bir şeyi dışarıdan öğrenmemiz ağrımıza gidiyor. Vatandaş bana diyor ki; 'Burada şöyle bir uygulama var. Şöyle bir kentsel donatı yapılıyor. Haberin var mı?' Ben yok dediğimde; 'Sen nasıl Başkansın? Nasıl haberin olmaz?'. Bu nedenle istişare olması için irtibat olması lazım” şeklinde konuştu.

"DANIŞMA MECLİSLERİ KURACAĞIZ"

Kutlu, Morkoç'un önerisi üzerine ”Mümkün oldukça bu irtibatı şehrin paydaşı olan guruplarla ve kurumlarla geliştirmek için bir takım danışma meclisleri kuracağız. Mesela sanayici, iş adamları ve esnaflardan oluşan ekonomik kalkınma danışma meclisi. Yani şehrin ekonomisini daha da geliştirmek, istihdamı arttırmak, müteşebbisi şehre kazandırmak anlamında yapılacak çalışmalar danışma meclisi özelinde değerlendirilsin, burada alınacak kararlar belediye meclisine, devamında da icra edilme anlamında Belediye Başkanlığına, istişari anlamda tavsiye niteliğinde kararlar alsın. Bunun bir yönetmeliği olsun” ifadelerini kullandı. (EFE-)