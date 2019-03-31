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Ahmet Sami Kutlu oyunu kullandı

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Emine Arıoğul İlkokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Emine Arıoğul İlkokulu'nda kullandı.


Kutlu, eşi Gülsüm Kutlu ile oy verme işlemini saat 09.30 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Emine Arıoğul İlkokulu'nda 1272 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kutlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

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