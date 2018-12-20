Ahmet Sami Kutlu'dan Rektör Gören'e ziyaret

Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Kütahya İl Başkan yardımcıları Nurettin Kaplan ve Mehmet Savurgan ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılınç da hazır bulundu.

Sohbet şeklinde görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Sami Kutlu'ya ve AK Parti heyetine teşekkür etti.(EFE)