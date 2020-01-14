Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in de katıldığı etkinlikte Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Hasan Başyiğit birer konuşma yaptılar. Sinema Günleri etkinliğinden sonra, görsellerin ve geçmişten günümüze sinemada kullanılan araç gereçlerin yer aldığı sergi gezildi.

Daha sonra, Cem Gençoğlu, Kaymakam Yüksel Kara ve İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptılar.