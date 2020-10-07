İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahmet Yakupoğlu 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu anısına bu yıl 3.

kez düzenlediği Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu sona erdi.


Güzel Sanalar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde Kütahya protokolünün katıldığı törenle açılan sempozyumda üç gün boyunca 23 oturumda 104 bildiri sunuldu. Çevrim içi olarak yapılan oturumlar sempozyuma ait internet sitesinden canlı olarak yayımlandı.


Öte yandan sempozyumun ilk günü Ahmet Yakupoğlu Resim Galerisi'nin de açılışı yapıldı ve düzenlenen, karma sergide ise 81 eser yer aldı.


Sempozymun son gününde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın moderatörlüğünde düzenlenen kapanış oturumu, sempozyuma ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.