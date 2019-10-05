Ahmet Yakupoğlu, DPÜ'de anıldı

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun vefatının 3. yılında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından anma programı düzenlendi.

Aşr-ı şerifin okunmasıyla başlayan “Vefatının 3. Yılında Ressam Merhum Ahmet Yakupoğlu'nu Anma Programı” DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın açış konuşmasıyla devam etti.

Ahmet Yakupoğlu'nun yalnızca Kütahya için değil tüm dünya için önemli bir şahsiyet olduğuna dikkat çeken DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Onun sayesinde bugün üniversitemiz kıymeti biçilemeyen bir servete sahip. Bize düşen onun eserlerine sahip çıkmak. Bu elimizde, bunu yapabiliriz. Üniversite olarak Ahmet Yakupoğlu'nun bıraktığı eserlere sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Rektör Uysal'ın konuşmasının ardından Her-Dem Ney Türk Musikîsi Topluluğu musiki dinletisi sundu.

Konserde Ahmet Yakupoğlu'nun gezeklerinde icra ettiği eserler Her-Dem Ney Türk Musikîsi Topluluğu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç eşliğinde sunuldu.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda düzenlenen anma programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanı Levent Aydın, STK Temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.