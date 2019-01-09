İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahşap, kadınların elinde sanata dönüştü

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşkur destekli ’’Ahşap yakma kursu’’ sergisi açıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşkur destekli ''Ahşap yakma kursu'' sergisi açıldı.


Dumlupınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim alan kursiyerlerin, kurs boyunca yapmış oldukları bir birinden güzel ahşap eserler sergilendi. Ahşap yakma kursu Usta Öğreticisi Keziban Alkan ziyaretçilere eserler hakkında bilgi verirken, sergilenen eserler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.


Dumlupınar Kaymakamı Kerem Abbasoğlu, sergi ziyaretinde yatığı açıklamada, ''Kursiyerlerimizin kursta kazanmış oldukları el becerilerinin sadece kurs süresince sınırlı kalmamasını ve kursiyerlerimizin kendilerini geliştirerek ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmaları için gerekli desteği vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.