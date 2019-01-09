Ahşap, kadınların elinde sanata dönüştü

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İşkur destekli ''Ahşap yakma kursu'' sergisi açıldı.

Dumlupınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim alan kursiyerlerin, kurs boyunca yapmış oldukları bir birinden güzel ahşap eserler sergilendi. Ahşap yakma kursu Usta Öğreticisi Keziban Alkan ziyaretçilere eserler hakkında bilgi verirken, sergilenen eserler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Dumlupınar Kaymakamı Kerem Abbasoğlu, sergi ziyaretinde yatığı açıklamada, ''Kursiyerlerimizin kursta kazanmış oldukları el becerilerinin sadece kurs süresince sınırlı kalmamasını ve kursiyerlerimizin kendilerini geliştirerek ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmaları için gerekli desteği vereceğiz'' ifadelerini kullandı.