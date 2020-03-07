Erenler, daha sonra Fuat Paşa Hafızlık Kur'un Kursu ve Hesna Köksal Hayme Hatun Hafızlık Proje Kız Kur'an Kursu ile 4-6 Yaş Ahmet Mevlüt Güzel Kur'ân Kursu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Erenler, yaptığı açıklamada, "Aile toplumun özü, mutlu çocuklar geleceğimizdir. Bu değerlerimize sahip çıkıp, koruyan tüm kurumlarımıza müteşekkiriz.Kütahya, Fuatpaşa Hâfızlık Proje Kız Kur'an Kursumuzun kıymetli öğrencilerini ve hocalarını ziyaret ettik.Kardeşlerimizin hâfızlık beratını alıp yaşam tarzlarıyla çevrelerine güzel örnek insanlar olmalarını dilerim. Pozitif bilimlerle mücehhez, mânevi ilimlerle temeyyüz eden güçlü bir toplum için kurumlarımızı destekliyoruz.Kütahya, Hesna Köksal Haymehâtun Hâfızlık Proje Kız Kur'ân Kursumuzu ziyâret ettik.Öğrencilerimizin, sözlerin en doğrusu ve en güzeli olan Kur'ân-ı Kerim'i tez vakitte ezberleyerek hafız olma onuruna kavuşmasını temenni ediyor, değerli kardeşlerimize ve onlara emek veren hocalarımıza muvaffakiyetler diliyorum.Kütahya Müftülüğümüz‘e bağlı 4-6 Yaş grubu öğrencilerimize eğitim veren kurumlarımızdan, Ahmet Mevlüt Güzel Kur'ân Kursumuzu ziyaret ederek, Kur'ân bülbülü sevgili çocuklarımıza ve güler yüzlü hocalarına başarılar diledik.Evlatlarına küçük yaşta Kur'ân-ı Kerim sevgisi aşılayan değerli ailelerini tebrik ederim.Rabbim, hepimize Kur'ân'ı okuyup, anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

Erenler'in ziyaretlerinde AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eşlik etti.