Ailecek korona virüsü yendiler

12 gün önce annesini doktora götürdüğünde, annesinde eşinde ve kendisinde korona virüs olduğunu öğrenen Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı ve ailesi, korona virüsünü yendi.

Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken girişte kendisinin de ateş ölçümün yapılması ve yüksek ateş çıkması üzerine korana virüs (Covid-19) hastası olduğunu öğrendi. Daha sonra aynı hastalığın annesinde ve eşinde de pozitif çıktığını öğrenen Hamamcı, hastanede tedavi altına alındı. 12 gün boyunca Kütahya'da eşi ve annesi ile birlikte tedavi gören Hamamcı, yapılan son testlerin kendisinde ve ailesinde temiz çıkması ile teşekkür mesajı yayınladı.

Çok zorlu bir süreç yaşadığını ve ilk günlere ağrılardan uyuyamadığını belirten Mehmet Hamamcı, ''Hastanede yattığım dönemde ilk tedaviye girdiğim dönemde yapılan haberlerden dolayı sayısız telefon aldım. Allah herkesten razı olsun. Alemle birlikte zorlu bir tedavi süreci geçirdik. Hiç ummadığım, beklemediğim insanlardan mesajlar aldım. Allah'a çok şükür, çok aşırı bir sıkıntıya düşmedim. Sağlık çalışanlarından, doktorlardan Allah bin kere razı olsun. Allah onları, hem dünyada hem ahirette mükafatlandırsın. Eşim çok ağır hasta idi. Allah'a şükür bugün telefonla aldığım haber ile virüsten tamamen kurtulmuş vaziyette tertemiz olarak yarın sabah çıkacağının müjdesini aldım. Allah'a şükrettik. Annemde şu anda Emet Devlet Hastanesinde izolede. Oda rahatladığı zaman evimize dönecek. Bizim zor günümüzde bizi unutmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.