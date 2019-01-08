Aileleriyle hayatı öğreniyorlar

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu çerçevesinde hafta sonu tatillerinde “Ailemle Hayatı Öğreniyorum” projesi ile anne babalarının yaptıkları işlere yardım ederek meslek öğreniyorlar.

Pazarlar ilkokulunda “Ailemle Hayatı Öğreniyorum” projesi kapsamında hafta sonları en az iki saat anne babalarının yaptığı işlere yardım ederek hem meslek öğreniyorlar, hem de aileleriyle eğlenceli vakitler geçiriyorlar.

Pazarlar İlkokulu tarafından geliştirilen Ailemle Hayatı Öğreniyorum projesiyle öğrenciler ile toplumun temel taşı olan ailenin dayanışmasını ve aile içi paylaşım güçlendirmek amaçlanıyor.

3. sınıf öğrencisi Yusuf Ender Kul, "hafta sonları aileme yardım ederek hem meslek öğreniyorum hem de aileme yardım ediyorum .Bu şekilde anne babamın bizim için neler yaptıklarını daha iyi anlıyorum" dedi.

Pazarlar İlkokulu öğretmenlerinden Yusuf Sait Güre, toplumun temel taşı olan aile kurumunun dayanışmasını geliştirmek için böyle bir proje uyguladıklarını, amaçlarının çocukları hayata hazırlamak olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili bilgi veren Pazarlar İlkokulu Müdürü Mehmet Yüksel ise, "çocuklarımız ailelerine yardım etmeyi küçük yaşta öğrenmeli. Bu uygulama ile çocukların boş zamanlarını ailelerine yardım ederek değerlendirdiklerini hem de aile içi paylaşımı ve dayanışmanın güçlendiğini belirtti.