Aizanoi Antik Barajı kurtarılmayı bekliyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Antik Kenti içinde bulunan, tarihi Aizanoi Antik Barajı'nın yıkılacak durumda olması tepkilere neden oldu.

Çavdarhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, Aizanoi Antik Barajı, eski adıyla su kapanı olarak bilinen kemer, kaderine terkedilmiş durumda. Eşsiz olan Antik Baraj'ın duvarları yıkılmaya başlamış. Gerekli önlemler acil olarak alınmazsa yıkılıp gidecek. Yetkililerden isteğimiz aşırı yağışlar olmadan acil olarak gerekli çalışmaların yapılması ve eşsiz olan Antik Baraj'ın korunmasının sağlanmasıdır'' ifadelerini kullandılar.