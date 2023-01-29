Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti ilk karın düşmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İkinci Efes olarak da nitelendirilen, kar yağmasıyla beyaza bürünen Aizanoi Antik Kenti ziyaretçilere ve fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, 2022 yılında 33 bin 775 kişinin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.