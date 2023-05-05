Aizanoi Antik Kenti çevresine 25 bin metrekare doğal taş döşenecek

Kütahya'nı Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti çevresine, cadde ve sokaklarına 25 bin metrekare Bergama doğal taş döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kütahya Valimiz Ali Çelik'in destekleri, Kütahya Özel İdaresi ve Zafer Kalkınma Ajansı kaynaklarıyla Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) çerçevesinde Aizanoi Antik Kenti çevresi cadde ve sokaklarına 25 bin metrekare (4 bin 500 ton) Bergama doğal taş döşeme çalışmaları başlamıştır. Start verilen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakamımız Metin Korkmaz ve İl Genel Meclis Üyemiz Hüseyin Yıldız yüklenici firmadan bilgi alıp, çalışanlara kolaylıklar diledi. Aizanoi Antik Kenti'nin çehresini değiştirecek çalışmalar yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Bu süreçteki çalışma nedeniyle kapanacak yollardan dolayı kıymetli hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin affına sığınıyoruz” ifadelerine yer verildi.