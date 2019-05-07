Aizanoi Antik Kenti dünyaya tanıtılacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Hafta sonu üniversite öğrencileri ve ilkokul öğrencileri Aizanoi Antik Kenti ve dünyanın ilk borsa binasını ziyaret ederek Çavdarhisar Kaymakamlığı'nın görevlendirdiği rehber eşliğinde binlerce yıllık tarihi mekanlar hakkında bilgiler alıyorlar. Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı ve Antik Tiyatro çeşitli illerden gelen gelin ve damat adaylarının albüm çekimi için son yıllarda tercih edilen yerlerin başında geliyor. Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Aizanoi Antik Kenti'miz geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yıl 3 misli daha fazla ziyaretçi ağırladı. Özellikle basında çıkan tanıtıcı haberler ve Kaymakmlığımızın tanıtım faaliyetleri meyvelerini veriyor. İnşaası devam eden karşılama tesisleri bittiğinde çok daha fazla ziyaretçi ağırlama imkanımız olacak. Hedefimiz Aizanoi Antik Kenti'ni tün dünyaya tanıtmak ve ilçemizi turizm kenti yapmak" diye konuştu.