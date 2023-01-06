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Aizanoi Antik Kenti ilkbahara hazırlanıyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden projelerde gelinen aşama hakkında bilgiler almak üzere yetkililerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, Antik Kentte’ki çalışmaların kış aylarında tamamlanarak ilkbahara hazır hale getirileceğini söyledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden projelerde gelinen aşama hakkında bilgiler almak üzere yetkililerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, Antik Kentte'ki çalışmaların kış aylarında tamamlanarak ilkbahara hazır hale getirileceğini söyledi.


Zeus Tapınağı'nın aydınlatılması, tarihi konakların restorasyonu, mobil tanıtım uygulamasının geliştirilmesi, ücretsiz internet hizmeti gibi Antik Kente değer katacak çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Vali Çelik, yön ve eser tabelalarının tamamının yenileceğini kaydetti.

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