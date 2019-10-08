İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aizanoi Antik Kenti öğrenci ve öğretmenlerle doldu taştı

Kütahya’nın Çavdarhiar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde, 450 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Çavdarhiar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, 450 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Birincisi geçen yıl düzenlenen etkinliğin bu yılda oldukça ilgi gördüğü ve önümüzdeki yıllarda da etkinliğin devam edeceği bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Anadolu topraklarında en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde, 'Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz' adlı proje kapsamında bir araya gelen yaklaşık 450 öğrenci ve öğretmenimiz, hem tarihi mekanlara, hem de kitap okumaya dikkat çekmeye çalıştı. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.