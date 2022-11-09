Aizanoi Antik Kenti'nde 10 ayda 2 bin 157 esere ulaşıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, hummalı çalışmaların sürdüğü Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde 2022 yılı içerisinde 2 bin 157 esere ulaşıldığını açıkladı.

Anadolu'daki en iyi korunmuş antik yapılarından Zeus Tapınağı'na, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Aizanoi Antik Kenti'nde hummalı çalışmalar sürerken, bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, antik kentte ağırlıklı olarak agora bölgesinin gün yüzüne çıkarılması ve Zeus Tapınağı karşısında yer alan tarihi konakların restore edilerek hizmete sunulması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

“Tescilli tarihi konakların restorasyonunda sona yaklaşıldı”

Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen projeler çerçevesinde kullanılamaz halde olan tescilli tarihi konakların restorasyonunda sona yaklaşıldığını belirten Vali Çelik, “ 6 tarihi konağımız var. Aslına uygun restorasyonla turizme kazandırmayı hedeflediğimiz konaklarımız; çini ve seramik, hediyelik eşya tasarım, tekstil atölyeleri, kazı deneyimleme evi ve antik kafe olarak hizmet verecek” dedi.

Vali Çelik, tarihi konakların hem geleceğe aktarılacağını hem de kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara bu atölyelerde meslek edindirilerek istihdamlarının sağlanacağını dile getirdi.

Kazı çalışmalarında 2021 yılında 548, 2022 yılı içerisinde 2 bin 157 esere ulaşıldığını açıklayan Vali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nin yüzde 10'ununun toprak üstünde olduğunu belirterek, kentin önümüzdeki süreçte de heyecanlandıran eserlere ulaşılacak zenginlikte olduğuna dikkat çekti.

“Aizanoi Antik Kenti'ne her geçen gün ilgi artıyor”

Aizanoi Antik Kenti'ne her geçen gün artan ilgiden büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Vali Çelik, önceki yıllarda 10 binlerde olan ziyaretçi sayısının 2022 yılında 33 bin 775'e ulaştığını kaydetti.

“Herkes elini taşın altına koydu”

İlin tüm dinamiklerinin Aizanoi Antik Kenti için elini taşın altına koyduğunu ifade eden Çelik, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız, milletvekillerimiz, İl Özel İdaremiz, Dumlupınar Üniversitemiz, Çavdarhisar Belediyemiz, Aizanoi için herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Emek veren, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.