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Aizanoi Antik Kenti'nde karşılama tesisleri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti çevresinde, ziyarete gelen turistler için bina yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti çevresinde, ziyarete gelen turistler için bina yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Aizanoi Antik Kenti'nde karşılama tesisi çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda kafeterya, hediyelik eşya satım ünitesi, tuvaletler, bilet satım gişesi, güvenlik kulübesi ve rehberlik bürosu binaları yapıldı. Şuanda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da son aşamada. İlçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz medeniyetler şehri Aizanoi Antik Kenti'n tüm dünyaya tanıtmak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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