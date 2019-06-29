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Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Kütahya Valisi Ömer Toraman, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.


Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman'a; Çavdarhisar Kaymakamı Vekili Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Röleve ve Anıtlar Kurulu Müdürü Murat Yılmaz, Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ile Kazı Başkan Yardımcısı Zerrin Erdinç eşlik etti.


Vali Ömer Toraman, Dünya'nın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde, Agora ve Odeon alanlarında incelemelerde bulundu; Penkalas Çayı çevre düzenlemesi, Zeus Tapınağı ve tiyatronun restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.


İl Özel İdaresi'nin 500 bin TL bütçe desteğinde bulunduğu Penkalas Çayı'nın çevre düzenleme projesine önümüzdeki hafta başlanacağını belirten Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, “Akarsu ve çevresi antik dönemdeki dokusuna uygun şekilde düzenlenecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, açık hava müzeleri, dinlenme alanları ve sandal gezintileriyle tarih, kültür ve eğlencenin iç içe geçtiği bir Aizanoi deneyimi halkın beğenisine sunulacaktır” dedi.

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