Aizanoi Antik Kenti'nde kazı sezonu başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve tarihi M.Ö. 3 binli yıllara dayanan Aizanoi Antik Kenti'nde kazı sezonu açıldı.

Bölgenin tarihini aydınlatmak, kültürel mirasını ortaya çıkarmak ve ilçeyi bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında yürütülüyor. Prof. Dr. Elif Özer, 2019 yılı içerisinde Penkalas Çayı çevre düzenlemesi ile Zeus Tapınağı ve tiyatroda restorasyon çalışmalarının başlayacağını, 2018'de başlayan hamamdaki kazı çalışmalarının bu yıl da sürdürüleceğini söyledi.

“PENKALAS ÇAYI ANTİK DÖNEME UYGUN DÜZENLENECEK”

29 Nisan'da başlayan kazı çalışmalarının 3 ay süreceğini belirten Prof. Dr. Elif Özer, üç yıldır hazırlıkları devam eden Penkalas Çayı'nın çevre düzenleme projesi için ilk çalışmaların 2019 kazı sezonunda başlatılacağını söyledi. Özer, “Kütahya İl Özel İdaresi'nin de 500 bin TL bütçe ile destekte bulunduğu proje kapsamında, akarsu ve çevresi antik dönemdeki dokusuna uygun şekilde düzenlenecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, açık hava müzeleri, dinlenme alanları ve sandal gezintileriyle tarih, kültür ve eğlencenin içi içe geçtiği bir Aizanoi deneyimi halkın beğenisine sunulacaktır” dedi.

2019 yılı kazı sezonunda Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, “Kazı ve koruma çalışmaları tamamlanan Odeon'da ve artık kentin sembol yapıları olan Zeus Tapınağı ile tiyatroda, yeterli desteğin sağlanması durumunda restorasyon çalışmalarına başlanacak. 2018 yılında kentin hamamında yapılan kazı çalışmaları bu sezon da sürdürülecek. Ayrıca, gerekli bütçenin sağlanması durumunda, kentin agorasının bulunduğu alanın kamulaştırılması tamamlanmış olan kısmında kazı çalışmalarının başlatılması planlanmakta” diye konuştu.