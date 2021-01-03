Aizanoi Antik Kenti'nde tarih yeniden canlanacak

Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nin sahip olduğu farklı potansiyellerin tüm dünyayla buluşturularak şehre sosyal ve ekonomik değer sağlaması için Kütahya Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesinde bulunan antik kentte incelemelerde bulunarak sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik yaptığı açıklamada, ''En iyi korunmuş Zeus Tapınağı, dünyanın ilk borsası, dünyada benzeri olmayan stadyum tiyatro kompleksi, Kibele Kutsal Alanı, odeonu, agorası ve hamamlarıyla geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Aizanoi Antik Kenti'nin

yapılan çalışmalarla 2021'den itibaren yeniden canlanacak. Yöre halkının da dahil edileceği projelerin tamamlanmasıyla Aizanoi Antik Kenti cazibe merkezi haline gelecek. Kaybedecek vaktimiz yok. Aizanoi'deki antik ve sosyal dokuyu bütünleştirerek yerli ve yabancı turistlerin burada daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde planladığımız çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlama gayretindeyiz” dedi.

''Kayıklar yeniden yüzecek''

Roma köprülerinin yer aldığı Penkalas Çayı'nda tıpkı antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürüleceğini belirten Vali Çelik, Penkalas Çayı Projesi'nin 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.