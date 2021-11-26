Aizanoi Antik Kenti'nin 2022 yılı yol haritası çıkarıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin 2022 yılı yol haritasının belirlendiği bildirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, kazı çalışmaları tamamlanan Penkalas Çayı'nın rıhtım duvarları ile tarihi konaklarda restorasyon çalışmalarına başlanacağını, anıtsal kapı ve antik tiyatronun ayağa kaldırılmasına odaklanılacağını söyledi.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve antik dünyanın ilklerine ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına havaların soğuması nedeniyle ara verilecek. Kazı ve restorasyon çalışmaları 1 Nisan 2022 tarihinde yeniden başlayacak.

Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin 2022 yılı yol haritası Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Müze Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmalarında gelinen son durumu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun anlattı. Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Coşkun, 2021 yılı kazı sezonunun verimli geçtiğini ve başarıyla tamamlandığını söyledi.

Coşkun, ara verilen sürede kazılardan çıkarılan eser ve buluntuların envanter çalışmalarının yapılacağını belirtti.

2021 yılında yapılan çalışmaların Aizanoi Antik Kenti'ne kattığı değere dikkat çeken Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

2022 yılında da aynı hassasiyet ve titizlikle çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizen Vali Çelik, kazı çalışmaları tamamlanan Penkalas Çayı'nın rıhtım duvarları ile tarihi konakların restorasyon çalışmalarına başlanacağını, anıtsal kapı ve antik tiyatronun ayağa kaldırılmasına odaklanılacağını ifade etti.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Müze Müdür Vekili Seher Duğan ile Valilik Avrupa Birliği birimi yetkilileri katıldı.