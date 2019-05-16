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Aizanoi iftar yemeği ve kültürel miras eğitim programı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi 2019 iftar ve kültürel miras programı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi 2019 iftar ve kültürel miras programı gerçekleştirildi.


Aizanoi kazı evinde düzenlenen programa Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Belediye Başkanı Halil Başer, Müftü Vekili Ali Baksi, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanları ile birlikte yaklaşık 60 kişi katıldı.


İftar yemeği organizasyonunun ardından Aizanoi Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer tarafından “Aizanoi Antik Kenti Kültürel Miras Eğitimi” verildi. Katılımcılara eğitim sonunda sertifikalarını Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Belediye Başkanı Halil Başer ve Aizanoi Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer takdim etti.

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