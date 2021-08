Aizanoi'de 12 ay boyunca kazı yapılacak

Kütahya Valiliği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenledi.

Dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bahçesinde düzenlenen programa; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Çağlayan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Dumlupınar Üniversitesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, ilgili kurum temsilcileri, televizyon - gazete sahipleri, muhabirler, ajans temsilcileri ile radyo programcıları katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının imkânlarının Azianoi için seferber edildiğini aktaran Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, “Büyüklerimiz, ‘Taş üstüne taş koyanın yanında olmak gerekir' der. Kelimenin tam anlamıyla Aizanoi'de taş üstüne taş koyuluyor. Aizanoi, antik bir vaha olarak ayağa kalktığı zaman Kütahya'mız İç Ege'de önemli bir turizm destinasyonu olacaktır. Sayın Valimize, ilimiz için girişimlerde bulunan milletvekillerimize, hayırsever iş insanımıza ve tüm paydaşlara desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Aizanoi Antik Kenti'nin önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek"

Aizanoi Antik Kenti'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “Valiliğimizin önderliğinde, tüm yerel dinamiklerle, devletimizin ajansları, genel müdürlükleri, bakanlıklarıyla güzel bir siyasi birlikteliğin ürünü olarak özel bir çalışma stratejisi güdüyoruz. Aizanoi'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için tüm bakanlıklar olarak bu çalışmaya imza atmayı istiyoruz. Hak ettiği yere kavuşturma savaşı vereceğiz” diye konuştu.

Aizanoi'nin ayağa kaldırılmasında sağlanan birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti de paylaşan Yazgı, “Türkiye'de her hafta görüştüğüm tek vali Ali Vali. İnanın, burayı kendi memleketi gibi görüyor. Milletvekillerimizle de her an görüşüyoruz. Dumlupınar Üniversitesi, Aizanoi'de 12 ay kazı çalışması yapacak. Bu kazı çalışmalarından çıkan eserlerin, mekânların doğru bir şekilde korunup restore edilip görsel bir zevke dönüştürülmesi çok önemli. Bakanlık olarak elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız” dedi.

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) kapsamında ise bölgede internet ve elektrik altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanarak eserlerin aydınlatılacak, tarihi alanlarda yönlendirme tabelaları, yol ve enerji altyapı çalışmaları yapılacak.

Aizanoi Antik Kenti'nin önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesine katkı sağlayarak Çavdarhisar ilçesinin turizm gelirini artırması hedeflenen Aizanoi Alternatif Turizm Destinasyonu Güdümlü Projesi kapsamında bölgede karşılama merkezi, çini atölyesi, antik kafe, antik büfe, kazı deneyimleme evi, off-road bisiklet ve yürüyüş parkuru, 14 yolcu kapasiteli elektrikli araç, Penkalas çayı peyzajı, artırılmış gerçeklik tabanlı tarihi canlandırma senaryoları oluşturulacağı ifade edildi.

Zeus Tapınağı'nı gezen protokol üyeleri, agora ve anıtsal kapıda devam eden kazı çalışmalarını inceleyip bilgiler aldılar.