Aizonai Antik Kenti beyaz gelinlik giydi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kentinde kar yağışıyla karpostallık manzaralar oluştu

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti'nde kar yağışı ile birlikte karpostallık görüntüler ortaya çıktı. Zeus Tapınağı, Stadyum -Tiyatro Kompleksi ve dünyanın ilk borsası kar yağışıyla muhteşem bir görünüme kavuştu.

Aizonai Antik Kenti'ne ziyaret için gelen gruplara rehberlik yapan Hüseyin Karaaslan, yaptığı açıklamada, ''Binlerce yıllık tarihi kalıntıları ile Aizonai Antik Kenti kar yağışı ile birlikte beyaz bir gelinlik giymiş gibi oldu. Bu eşsiz manzarayı resimlemek ve görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Çavdarhisar'a davet ediyoruz'' dedi.(YD-EFE)