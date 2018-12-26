İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aizonai Antik Kenti beyaz gelinlik giydi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kentinde kar yağışıyla karpostallık manzaralar oluştuKütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti’nde kar yağışı ile birlikte karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kentinde kar yağışıyla karpostallık manzaralar oluştu


Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti'nde kar yağışı ile birlikte karpostallık görüntüler ortaya çıktı. Zeus Tapınağı, Stadyum -Tiyatro Kompleksi ve dünyanın ilk borsası kar yağışıyla muhteşem bir görünüme kavuştu.


Aizonai Antik Kenti'ne ziyaret için gelen gruplara rehberlik yapan Hüseyin Karaaslan, yaptığı açıklamada, ''Binlerce yıllık tarihi kalıntıları ile Aizonai Antik Kenti kar yağışı ile birlikte beyaz bir gelinlik giymiş gibi oldu. Bu eşsiz manzarayı resimlemek ve görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Çavdarhisar'a davet ediyoruz'' dedi.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.