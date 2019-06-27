Aizonai Antik Kenti evlenen çiftler için doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Son dönemde gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için çevre il ve ilçelerden Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ne akın ediyor.

Görsel güzellikleriyle Dünya'nın sayılı tarihi mekanlarından olan Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor. Görmek için birçok insanın uzak ülkelerden geldiği Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti'ni, düğün fotoğrafları için stüdyo olarak kullanan çift sayısı her geçen gün artıyor. İl merkezinden ve çevre ilçelerin yanı sıra, çevre illerden de binlerce yıllık tarihe sahip Aizonai Antik Kenti'ne düğün fotoğraf çekimi için gelen çiftler oluyor.

Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizonai Antik Kentinde alıyor. Binlerce yıllık sütunların, Antik Tiyatro'nun ve Zeus Tapınağı'nın önünde ve içinde romantik pozlarını veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor.

10 yıldır profosyonel olarak düğün fotoğrafçılığı işi yapan Ali Eroğlu, ''Son dönemde evlenen çiftler tarihi ortamları çok seviyor ve bunun için bizlerden yer ve mekan istiyorlar. Biz bunun için en uygun yerin, görsel güzellikleriyle Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti olduğunu kendilerine söylüyoruz. Son dönemde basında Aizonai Antik Kenti'nin çok sık yer alması ve görsellerinin elimize geçmesiyle dış çekimlerimizde çiftlerimize Aizonai Antik Kenti'ne getiriyoruz. Çekimlerden ve Antik Kentin güzelliklerinden oldukça memnun kalıyorlar'' dedi.