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Aizonai Antik Kenti'nde kadın dayanışması

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde kurulan ’’Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" için Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapıldığı ve sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kurulan ''Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" için Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na başvuru yapıldığı ve sözleşme imzalandığı bildirildi.


Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Kooperatif için her türlü maddi desteği esirgemeyen yer tahsisi, donamım ve gerekli olan malzemeleri temin eden Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı ile Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer'e kooperatifimiz adına teşekkür ediyoruz. Amacımız, turizmin kalbi olmaya aday olan ilçemizde, kadın dayanışması ile güzel işlere imza atmaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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