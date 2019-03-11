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Aizonai Antik Kenti'ne ziyaretçi akını

Küthaya’nın binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti’ne ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Küthaya'nın binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti'ne ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.


Kaymakamlık tarafından görevlendirilen Rehber Hüseyin Karaaslan, yaptığı açıklamada, "Hafta sonu öğrencilerimiz Aizonai Antik Kenti, dünyanın ilk borsa binasını, Zeus Tapınağı, Antik tiyatrolar ve daha bir çok yeri ziyaret ederek binlerce yıllık tarihi mekanlar hakkında bizden bilgiler alıyorlar.Aizanoi Antik Kentimizde (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencileri misafir ettik. Hem gezdik hem eğlendik hem de Öğrendik. Her geçen gün Aizanoi Antik Kenti'ni keşfediyoruz" diye konuştu.

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