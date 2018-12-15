Aizonai Antik Kenti'ni beyaz örtüyle bir başka güzel

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ne ilgi ve ziyaretler her geçen gün artarak devam ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya İl Temsilciliği üyeleri kar yağışı altında düzenlenen Azionai Antik Kenti gezisinden oldukça etkilendiklerini ve Çavdarhisar'ın turizm potansiyeli bakımından, Türkiye ve Dünya turizmine açılacak muazzam bir ilçe olduğunu belirttiler.

Arkadaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine kış olmasına rağmen gezi düzenlemeye karar verdiklerini belirten Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çakır, ''Kütahyamızın dünyaya açılan turizm penceresi olarak gördüğümüz Çavdarhisar ilçemizi gezme imkanı bulduk. Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan, Aizonai Antik Kenti, Dünyanın ilk borsası, Antik Tiyatro, Zeus Tapınağı gibi eşsiz eserleri doyumsuz kar manzarası ile gördük. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde Çavdarhisar ilçemiz bölgemiz için ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Gezimizde bizlere destek olan Çavdarhisar Kaymakamlığına ve Çavdarhisar Müftülüğüne çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.YD-EFE)