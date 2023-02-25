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AK Parti çadır kentlerdeki çocukları sevindiriyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Hatay’da çadır kentlerdeki çocukları sevindirmeye devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Hatay'da çadır kentlerdeki çocukları sevindirmeye devam ettiklerini belirtti.


Deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinin Kütahya Koordinasyon Merkezinde aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "Gün içerisinde ziyaret ettiğimiz çadır kentlerde Antakya Narlıca Otobüsçüler Kooperatif Başkanı İhsan Şafak'la birlikte çocuklarımıza oyuncak dağıtımları gerçekleştirdik. Onları mutlu etmeye, yüzlerini güldürmeye çalıştık. Bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah” dedi.

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