İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Emet İlçe Başkanı Ciner'den hastane ziyareti

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi idari kadrosunu ziyaret etti.


Ciner, yaptığı açıklamada, "Yaşanan Korona virüs salgını döneminde tüm sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti Emet teşkilatı olarak halkımıza hizmet ve hastanemiz için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız. Hastane Başhekimi ve tüm personele, özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürler'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.