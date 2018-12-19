AK Parti Emet'te yeni Başkan Süleyman Ciner

Yeni başkanlığa atanan Ciner, yaptığı açıklamada, ''İlk günkü birlik ve beraberlik içerisinde göreve devam edeceğiz. ilk günkü birlik ve beraberlik duygusu,hizmet heyecanı içerisinde başkanımız Hüseyin Doğan'dan bayrağı devralıyoruz. Başkanımız belediye başkanlığı adaylığı için görevlerinden ayrıldılar. İlk günkü ekip ruhuyla, hep birlikte seçimler için çalışarak, zaferle bayrağımızı burç'a taşıyacağız'' dedi.

Ak parti ekibinin bir parçası olmaktan gururlu olduğunu belirten Hüseyin Doğan, ''Başarının hikayesi uzun, özeti ise şudur. Başarıyı lider ekibine, ekipte liderine borçludur. Ne mutlu ki bize dünya lideri genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde genel merkezdeki en üst makamımızdan, taşrada görev alan mahalle yönetim kurullarımızdan müteşekkil sağlam irade erdem ve cesarete sahip, dünyanın en güçlü partisi AK Partimizin ekibinin bir parçası olmaktan mutlu ve huzurluyuz. Emet'i ve Emet Ak Parti ilçe teskilatımızı Süleyman Ciner başkanıma, Süleyman başkanımı, dava kardeşlerime ve dava kardeslerimide Allah'a emanet ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)