AK Parti Gençlik Kollları üyelerinin çevre duyarlılığı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Emet Çayı etrafında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ''Emet AK Parti Gençlik Kolları yönetimi ve üyeleri Emet Çayı piknik alanında etrafa atılan çöplerin temizliğini gerçekleştirerek, doğa ve çevre kirliliğine karşı farkındalık etkinliği gerçekleştirdiler. Bu duyarlı davranışın gerçekleşmesi için katılım sağlayan, teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım'' ifadelerini kullandı.