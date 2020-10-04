AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Hep beraber çok güzel yarınlar inşa edeceğiz"

Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Kandemir, AK Parti'nin sorunların üzerine cesaretle gittiğini ifade etti.

"Hiç endişeniz olmasın, hep beraber çok güzel yarınlar inşa edeceğiz" diyen Kandemir, "Şimdi önümüzde yeni bir yol var. AK Parti kongreleri yeni bir geleceğe kapı aralıyor. Hiç endişeniz olmasın, hep beraber çok güzel yarınlar inşa edeceğiz. Her günümüz mücadeleyle geçti, zoru arkada bıraktık. Şimdi gelecek çok daha aydınlık. Ekonomimiz yarın çok daha güzel olacak. Sakın bu sağda solda konuşan muhalefetin bu kötümser, esasında niyetlerini belli eden konuşmalarına asla prim vermeyin" diye konuştu.

Dünyadaki şu anda en tecrübeli liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Kandemir, "Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok. Bunlar onun için şaşırıyorlar. Yarım asır önce yeni bir dünya düzeni inşa edildi, Türkiye'yi yanaştırmadılar bile. Şimdi Türkiye olmadan konuşamıyorlar. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan-Ermenistan meselesinde de dünyanın neresinde olursa olsun elimizin, gönlümüzün yetmediği hiçbir coğrafya kalmadı. Bunu beraber başardık. Bugüne kadar yaptıklarımızı küçük-büyük demeden anlatmaya devam edelim. Bu millet bugüne kadar gönlünde ayrı bir yere oturttu, yine oturtmaya devam eder. Çünkü biz bu millete aşığız" ifadelerini kullandı.