İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Can Azerbaycan'ın yanındayız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.


Kütahya'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, “Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, şehit olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devlet anlayışıyla her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız.Son derece üzücü. Hain olayı lanetliyoruz. Azerbaycan milletine taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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