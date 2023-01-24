AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kütahya'ya geliyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bir dizi etkinliklere katılmak üzere 27 Ocak 2023 Cuma günü Kütahya'ya geleceğini bildirdi.

Önsay, yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Vekilimiz, Cuma günü sabah saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Daha sonra saat 15.00'da Yeni Kapalı Spor Salonu'nda partimizin danışma meclisi toplantı ile ve vefa buluşması etkinliğine katılacak. Genel Başkan Vekilimiz son olarak da akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle düzenlenecek olan toplantıya iştirak edecek" dedi.