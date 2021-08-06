AK Parti heyetinden yangın gözetleme kulelerine ziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Kocatürk ve Ahmet Erdoğmuş ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Levent Sarıkaya, Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası ile Kütahya'da bulunan orman yangın gözetleme kulelerini ziyaret ederek çalışanlara kolaylık dilediler.

AK Parti heyetinin ziyaretine iştirak eden ve bilgilendirmelerde bulunan Orman Bölge Müdür Hasan Keskin, “Yangın gözetleme kulelerimiz, bizim gözbebeğimiz. Şu an Kütahya'da 38 yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır. Yangın gözetleme kulelerimizden yangın sezonu boyunca ormanlarımız 7/24 izlenmektedir” dedi.