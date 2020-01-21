AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'dan Tavşanlı ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun iade-i ziyaret turlarına başladı.

Tavşanlı Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ceyhun, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve partililerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, ziyaretin anısına Ceyhun'a hediye takdim ederken, “AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a başarılar diliyorum. Bu kutlu davada omuz omuza çalışacağımızı ifade ediyor, Başkanımız ve yeni yönetim kurulunun Kütahya için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.