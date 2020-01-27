AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı Aslanapa'da yapıldı

AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde gerçekleştirildi. gerçekleştirildi.

Aslanapa Futbol Sahası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Coşkun Keklik, Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Batur, Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen ve Kütahya AK Parti İlçe Gençlik Kolları başkanları tam kadro katıldı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Coşkun Keklik, İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu ve bu nedenle partilerinin gençlere çok önem verdiğini söyledi.

Coşkun, ''AK Parti'de genç olmanın gururunu nasıl yüreğimizde hissediyorsak, yine AK Parti'de genç olmanın sorumluluğunu, vebalini yüreğimizin en derinliklerinde hissediyoruz. Biliyoruz ki mensubu olduğumuz bu hareket tüm dünya mazlumlarının, Alem-i İslam'ın son umududur. Yine biliyoruz ki bu hareketin umudu da bu gençliktir. Bu sebep ile biz gençlerin boşa harcayacak bir dakikası bir anı bile yoktur'' dedi.

Toplantı, Elazığ depremi dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yapılan dua ve toplu SMS yardımıyla sona erdi.