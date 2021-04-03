AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan 'Mazluma çatı ol' kampanyasına destek

Kütahya'nın Simav ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanı ve teşkilat mensupları tarafından, “Mazluma çatı ol” kampanyasına 12 ev ile destek verildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Kütahya'dan koordine edilen ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen 'Mazluma çatı ol' projesi kapsamında, Suriye'de kurulacak Kütahya mahallesi projesine AK Parti Simav Teşkilatı olarak 12 ev ile katkıda bulunduk. Toplanan bağışları Mehmet Ersoy'a teslim ettik. Bu projeye katkı sunan teşkilat mensuplarımıza, İl Genel Meclisi Üyeleri'ne ve Belediye Başkanları'na teşekkür ediyorum” dedi.