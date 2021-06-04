AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kitap bağış kampanyası Tavşanlı ilçesinde de başladı. Cumhuriyet meydanındaki kitap kampanyasına birçok kişi destek verdi.

16 Haziran'a kadar devam edecek olan Tavşanlı'daki hükümlülere yönelik kitap kampanyasına AK Parti Tavşanlı Kadın kolları Başkanı Müjgan Alp ve yönetimi de kitap hediye ederek destekte bulundular.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, "Kitap kampanyası ile kütüphanelerin zengin içeriklerle donatılması amacıyla kadın kolları olarak destekte bulunduk. Kampanyaya severek katıldık. Herkes katılmalı oluşturulan kütüphanedeki kitaplardan faydalanan mahkumlar içinde güzel bir imkan. Tüm kurumlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı bu kampanyaya davet ediyoruz." dedi.