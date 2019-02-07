AK Parti Kütahya İl SKM'ye bayan eli

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevine Aynur Koçuk Mercan'ın getirildiği bildirdi.

Mercan'ın parti tarihinde ilk defa bir bayanın SKM Başkanlığı vazifesine atandığını ifade ederek, kendisini tebrik etti.

AK Parti'nin girdiği bütün seçimlerde kazanan parti olduğunu, 31 Mart yerel seçimlerinde de başarılı olacaklarını belirten Çetinbaş, "Seçim değişim, yenilenme, heyecan demektir. Seçim insanın içinde duyduğu hizmet aşkının artması demektir. AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde domino etkisi olan bir partidir ve seçimlerde kazanan bir parti olmuştur. Bunun en büyük etkisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun siyasi anlayışı ve aynı zamanda halkımızla kurduğu gönül bağıdır. Hedefimiz şudur, 15 beldeyi, 12 ilçeyi ve yine il belediyesini almak. Hedefimiz Kütahya'daki tüm belediyeleri kazanmak. Tabi bunları alırken bir yeri kırıp dökmek adına değil, bizim derdimiz hizmet etmek. İlçeleri ve il merkezlerinin belediyelerini bozmayacağız. Kimseyi AK Partili idi, değildi, diyerek ayrım yapmayacağız. Bizim için önemli olan çalışkanlık ve ülkemize hizmet" ifadelerini kullandı.