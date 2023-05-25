AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer Gediz'de sanayicilerle buluştu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, çeşitli kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Adil Biçer AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ile birlikte önce Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı makamında ziyaret etti. Biçer ziyarette Gediz Belediyesinin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Biçer daha sonra sırasıyla MHP Gediz İlçe Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odası ile son olarak Organize Sanayi Bölgesinde yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Gediz'e yapılacak olan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunan Adil Biçer Gediz'e fayda sağlayacak her çalışmanın destekçisi olacağız dedi.

Biçer, “Gediz ziyaretimizde ticaret ve sanayi odası ile organize sanayi bölgesinde sanayicilerimizle buluştuk. Ticari ve sanayi faaliyetleri değerlendirdik. Yapılacak yatırımları konuştuk. Organize sanayi bölgesinde hizmet veren ve yakında hizmet vermeye başlayacak fabrikalarla ilgi bilgi aldık. Gediz'e faydası olacak her işin arkasında olacağız. Bizi güleryüzle karşılayan misafir eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi

Biçer, son olarak 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gedizlilerden destek istedi.