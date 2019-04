AK Parti Kütahya milletvekilleri, Cuma günleri halkla buluşuyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, "Tüm hemşehrilerimizi, bir bardak çay eşliğinde samimi ve içten aynı zamanda kardeşliğimizi kuvvetlendirecek sohbetler etmeye davet ediyoruz" dedi.

Halkın görüş ve önerilerini de beklediklerini kaydeden Erenler, "24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana siyasi çalışmalarımızın yanısıra, hemşehrilerimiz ile gerek Meclis'te, gerekse Kütahyamız'da bir araya gelerek ilimiz ve ülkemiz ile ilgili fikir teatisinde bulunuyoruz. Her yeni öneri ufkumuzu açacak, memleketimize yapacağımız hizmetleri zenginleştirecektir düşüncesiyle, gücümüzün yettiği kadar her hemşehrimizi dinliyoruz. Allah'ın izniyle bazı sorunları anında çözüyor, bazılarını da not alıp süreç içerisinde değerlendiriyoruz.Bu günden itibaren de bu buluşmalarımızı, hemşehrilerimizin talebi ve seçim sürecinde söz verdiğimiz üzere her hafta devam ettireceğiz. AK Parti Kütahya milletvekilleri olarak, her hafta cuma günleri saat 14.00'ten sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığımız'da bizimle görüşmek isteyen tüm hemşehrilerimizi, bir bardak çay eşliğinde samimi ve içten aynı zamanda kardeşliğimizi kuvvetlendirecek sohbetler etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.