AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç'tan Müdür Başyiğit'e ziyaret

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini ilettiler.

Müdür Başyiğit, Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.