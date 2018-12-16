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AK Parti Simav İlçe Başkanlığı'nda görev değişikliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1 yıldır yürüttüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden, Belediye Başkan adaylığı sebebiyle ayrılan Avukat Adil Biçer’in yerine Başkan Yardımcısı Eczacı Ahmet Kulat getirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1 yıldır yürüttüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden, Belediye Başkan adaylığı sebebiyle ayrılan Avukat Adil Biçer'in yerine Başkan Yardımcısı Eczacı Ahmet Kulat getirildi.


Görev değişikliği sebebiyle AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Biçer, görev değişikliğinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Biçer, “ Görev sürem içerisinde bana destek olan teşkilat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçe Teşkilat Başkanı olan dava arkadaşımıza de başarılar diliyorum” dedi.


Ak Parti Simav İlçe Başkanlığı görevini devir alan Ahmet Kulat, görevi süresince yönetim kurulu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Simav için çalışacaklarını belirtti. Kulat “ Bana bu görevi layık gören teşkilatıma teşekkür ediyorum. Simav'da uzlaştırıcı bir siyaset yolu izleyerek, hizmetlerin devamı için birlikte çalışacağız” dedi. (MEİ-EFE)

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