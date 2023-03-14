AK Parti'de Altıntaş ve Hisarcık ilçe başkanlıklarına atama

Kütahya AK Parti AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Genel Merkez tarafından AK Parti Altıntaş İlçe Başkanlığına İsmail Şafak ve Hisarcık İlçe Başkanlığına Ahmet Çümen'in atandığını açıkladı.

İlçe Başkanlarına yeni görevlerinde başarılar dileyen İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Altıntaş İlçe Başkanımız İsmail Şafak ve Hisarcık İlçe Başkanımız Ahmet Çümen mazbatalarını Genel Merkezimizde Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir 'den alarak yeni görevlerine başladılar. Mevcut görevlerini tamamlayarak milletvekilliği aday adaylığına başvuran Altıntaş eski İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Hisarcık eski İlçe Başkanı Ali Var'a teşkilatımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.