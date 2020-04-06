İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'de başkan adaylarına atama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane ve Gediz ilçelerinin adaylarının belirlendiğini, ancak Korona virüs Covud-19 salgınından dolayı kongre tarihlerinin belirlenemediğini ifa etti.

Ceyhun, isimleri belirlenen adayların atamasının yapılarak görevlerine başladığını belirtti.


Ceyhun, "7. Olağan Kongre sürecimizde 5 ilçemizin ilçe başkanlığı mülakatlarını Genel Merkezimizde gerçekleştirmiş olup Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in olurlarıyla Merkez ilçe Başkanlığı için Fatih Oruç, Altıntaş İlçe Başkanlığı için Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı için Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı için Mehmet Erkan, Şaphane ilçe Başkanlığı için Hasan Basri Mete'nin aday gösterilmelerine karar verilmişti. Ancak ülkemizde ve dünyada baş gösteren Covıd-19 Pandemisi sebebiyle kongre sürecimiz henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelenmiştir. Çalışmalarımızın devam edebilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla isimleri geçen adaylarımızın ataması Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın onayıyla gerçekleşmiştir.Buna göre Merkez İlçe Başkanlığı görevine Fatih Oruç , Altıntaş İlçe Başkanlığı görevine Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı görevine Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Erkan ve Şaphane İlçe Başkanlığı görevine Hasan Basri Mete atanmıştır. Atamaların AK Partimize, ilçelerimize ve Kütahyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu zamana kadar büyük bir özveri, sabır ve samimiyetle görevlerini ifa eden kıymetli dava arkadaşlarımız Muhterem Kılıç'a, Cihangir Dönmez'e, Ahmet Şahan'a, Mesut Yörük'e ve Murat Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.